Генеральный директор Azerconnect Group Эмиль Масимов встретился с победителем конкурса «Yüksəliş» - ФОТО

Генеральный директор Azerconnect Group Эмиль Масимов встретился с Маммадом Гасановым, победителем пятого конкурса «Yüksəliş» в рамках менторской программы.

Эмиль Масимов поздравил победителя с этим важным достижением и подчеркнул роль конкурса «Yüksəliş» в укреплении и развитии кадрового потенциала, а также в выявлении талантлов в нашей стране. В ходе встречи генеральный директор поделился своим опытом в бизнесе и управлении в целях поддержки дальнейшего профессионального развития менти. Встреча также включала обсуждение с победителем планирования карьеры, приоритетов будущего развития, а также дальнейшего совершенствования управленческих и лидерских навыков.

О конкурсе «Yüksəliş»

Конкурс «Yüksəliş» был учрежден Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Победители конкурса получают годовую индивидуальную программу развития под руководством наставников, а также денежное вознаграждение в размере 20 тысяч манат на цели саморазвития.

10 декабря 2025 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее Распоряжение о проведении шестого конкурса «Yüksəliş».

О компании Azerconnect Group

Как компания, работающая в динамично развивающихся сферах ИКТ и высоких технологий Азербайджана, Azerconnect Group предлагает передовые решения, такие как мобильные и интернет-услуги, предоставление международных выделенных линий, а также современные цифровые услуги в FinTech, AdTech и Media/TV. Azerconnect Group входит в состав NEQSOL Holding, международной группы компаний, осуществляющей свою деятельность в разных странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства.

На правах рекламы