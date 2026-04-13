Пезешкиан вступился за папу Льва XIV после критики со стороны Трампа

Президент Ирана Масуд Пезешкиан вступился за папу римского Льва XIV после того, как понтифика раскритиковал президент США Дональд Трамп.

Папа римский выступал с критикой действий США в Иране. В частности, называл угрозы США иранскому народу неприемлемыми. В начале апреля папа римский после призыва министра войны США Пита Хегсета молиться за военнослужащих заявил в проповеди, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа.

"Я осуждаю от лица великого народа Ирана оскорбление в адрес вашего превосходительства и заявляю, что осквернение Иисуса, пророка мира и братства, неприемлемо для любого свободного человека. Да пребудет с вами слава, дарованная Аллахом", - написал Пезешкиан в соцсети X.

