В Баку изменена схема движения ряда автобусных маршрутов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ООО «BakuBus», маршруты №140 и №140E при движении в одном из направлений следуют от Мардакянского круга на улицу Алигейдара Гараева, откуда выезжают на улицу Алмаса Илдырыма и далее продолжают движение по своим обычным схемам. Причиной изменений стали проседание дорожного полотна и проведение ремонтных работ.

Кроме того, из-за ремонта на улице Камрана Афкари (UPD), автобусы маршрута №30 временно курсируют по проспекту Бабека.