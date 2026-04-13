AFB Bank: диагноз и 3 сценария будущего «банка-эксперимента»

Пять лет сжатия, дивидендный пылесос — и внезапный кредитный спринт. Что стоит за самым резким разворотом на банковском рынке Азербайджана?

В феврале 2026 года Центральный банк Азербайджана опубликовал индекс жалоб, в котором AFB Bank занял третье место антирейтинга с индексом 2,95 — красная зона. Месяцем ранее банк был вторым (3,83). Для банка, который ещё недавно был тихим середняком с индексом 1,49, два месяца подряд в критической зоне — системный сигнал. В марте индекс снизился до 1,45 (7-е место, жёлтая зона) — улучшение, но по-прежнему выше среднегодового уровня 2025 года.

Но индекс жалоб — лишь внешний симптом. За ним скрывается история, не имеющая аналогов на азербайджанском банковском рынке: институт, который пять лет терял активы, изымал капитал через дивиденды и проедал ликвидную подушку, в 2025 году внезапно стал самым быстрорастущим банком страны — нарастив кредитный портфель на 60% при росте сектора всего на 2–3%.

First News Intelligence Unit провёл комплексный анализ аудированной отчётности AFB Bank за 2019–2024 годы, пруденциальных данных ЦБА за 2023–2025 годы, рейтингового действия Fitch Ratings (август 2025) и открытых источников.

Результат: перед нами не банк в кризисе и не банк в ренессансе. Перед нами банк-эксперимент — институт, сменивший режим работы без изменения фундаментальных рисков.

Акт I. Пять лет сжатия (2019–2024)

Терминальное сжатие: банк, который таял

В конце 2019 года совокупные активы AFB Bank составляли 576,7 млн AZN. К концу 2024 года — 292,3 млн AZN. За пять лет банк потерял почти половину баланса. Сжатие было монотонным — каждый год без исключения.

Таблица 1. Динамика AFB Bank, 2019–2024 (аудированные данные МСФО, млн AZN)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Δ Δ % Активы 576,7 511,3 465,1 280,5 328,7 292,3 −284 −49% Кредиты (net) 328,3 254,8 215,4 151,1 162,4 174,2 −154 −47% Депозиты 402,8 358,1 301,2 124,8 169,4 130,4 −272 −68% Капитал 81,3 75,3 77,2 83,6 80,5 77,0 −4,3 −5% Прибыль 10,3 6,4 4,8 10,7 7,6 4,1 −6,2 −60% Дивиденды — — 5,5 9,3 10,7 7,6

Источник: аудированные отчёты AFB Bank (МСФО), Baker Tilly Azerbaijan.

Дивиденды — из отчётов об изменениях в капитале.

Это не отражение рыночного тренда. За тот же период совокупные активы банковского сектора Азербайджана выросли с примерно 44 до 55,7 млрд AZN — рост порядка 25%. AFB Bank двигался в противоположном направлении.

Дивидендный пылесос: прибыль уходит, капитал тает

Анализ отчётов об изменениях в капитале за 2022–2024 годы выявляет устойчивый паттерн: дивиденды систематически превышают чистую прибыль. В 2023 году при прибыли 7,57 млн AZN акционерам было выплачено 10,68 млн — на 41% больше, чем банк заработал. В 2024 году при прибыли 4,1 млн выплачено 7,57 млн. За два года из банка выведено на 6,6 млн AZN больше, чем он заработал.

Fitch Ratings в августе 2025 года прямо зафиксировал: чистая прибыль 2023 года была полностью распределена в виде дивидендов, что привело к снижению коэффициента капитала FCC с 39% до 36%. Капитал последовательно таял: 83,6 → 80,5 → 77,0 млн AZN. Акционеры забирали деньги в тот момент, когда подушка безопасности становилась тоньше: покрытие проблемных кредитов (Stage 3) резервами, по данным Fitch, снизилось с 86% до 60% за тот же период.

От паралича к истощению

История ликвидности AFB Bank распадается на две фазы. В 2020–2022 годах мгновенная ликвидность превышала 97–106%: банк накопил огромный запас наличности, но не превращал его в кредиты. Это был инвестиционный паралич.

К 2023–2025 годам картина развернулась. По данным пруденциальной отчётности, мгновенные ликвидные активы последовательно сокращались: с 42,1 млн (конец 2023) до 32,1 млн (2024) и 28,5 млн AZN (2025). Кэш-позиция упала с 66 до 49 и затем до 19,3 млн. Ностро-счета обвалились с 13,4 до 2,8 млн AZN за один 2024 год.

Если в 2020 году AFB Bank был «огромным сейфом, который перестал кредитовать», то к 2024 году сейф постепенно пустел. Первый диагноз — паралич. Второй — истощение.

Акционерный контекст: преемственность связей

До 2019 года AFB Bank входил в структуру Gilan Holding. В феврале 2019 года 99,64% акций были приобретены Хикметом Исмаиловым за 70,14 млн AZN. По данным из открытых источников, прежний и нынешний акционеры связаны между собой, что объясняет преемственность бизнес-модели: шесть лет спустя после формальной смены собственника Габала — район исторических инвестиций холдинга — по-прежнему занимала 10% кредитного портфеля банка (29,4 млн AZN по пруденциальным данным 2025 года), превышая объём кредитования Сумгаита, Гянджи и Абшерона вместе взятых.

Хикмет Исмаилов одновременно также является акционером Bank of Baku (31,11%). Этот факт приобретёт ключевое значение в следующем акте истории.

Поворотный момент: смена команды

В начале 2025 года в AFB Bank произошла радикальная управленческая перестройка. В феврале покинул пост председателя правления Орхан Хубанлы, руководивший банком с 2011 года. В мае на эту должность назначен Амид Ганбаров — менеджер, проработавший более 19 лет в Bank of Baku, в том числе директором департамента партнёрских отношений и альтернативных каналов продаж.

Параллельно председателем наблюдательного совета стал Вусал Шахвердиев — выходец из ABB (крупнейший банк страны), выпускник INSEAD. Заместителем председателя правления назначен Руфат Манафов из PMD Group — компании, поглотившей ряд бывших активов Gilan Holding.

Ключевая деталь: Ганбаров пришёл из другого банка того же акционера. Это не рыночный наём — это внутригрупповой перевод. Акционер перебросил ритейлового специалиста из одного своего банка в другой с задачей развернуть AFB Bank из режима ликвидационного дивиденда в режим агрессивного роста. Ранее First News Intelligence Unit анализировал «скрытую цену роста» Bank of Baku — банка, где Ганбаров строил свою карьеру.

Вопрос, не перенесёт ли новая команда в AFB Bank те же риски, пока остаётся открытым.

Читайте по теме:

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Акт II. Кредитный спринт (2025)

Рост на 60% при стагнации сектора

Результаты 2025 года перечеркнули пятилетний тренд. Кредитный портфель AFB Bank вырос на 59,8% — со 183 до 292,5 млн AZN (+109,5 млн за год). Банк стал абсолютным лидером по темпам роста среди всех 22 банков страны. Совокупный кредитный портфель сектора в 2025 году вырос всего на 2–3%. AFB Bank — аутлайер.

Таблица 2. Структура кредитного роста AFB Bank в 2025 году

Сегмент Конец 2024 Конец 2025 Рост Потребительские ~21 800 65 000 +198,6% Бизнес-кредиты ~90 000 158 900 +76,4% Ипотека ~71 300 68 600 −3,7%

Источник: Marja.az со ссылкой на финансовые показатели AFB Bank. Тыс. AZN.

Потребительские кредиты утроились. Бизнес-кредиты выросли на 76%. При этом банк работает через 7 филиалов и 4 отделения и не проводил масштабных маркетинговых кампаний.

Источники фондирования: государственная капельница

Откуда AFB Bank взял деньги на рост портфеля на 109 млн AZN за год?

Fitch Ratings в августе 2025 года дал ответ: оптовые заимствования составляют 36% обязательств банка и представляют собой преимущественно низкостоимостные долгосрочные кредиты от государственных институтов развития.

Депозитная база — 61% обязательств, но Fitch характеризует её как «высококонцентрированную по именам, включая связанные стороны и компании, аффилированные с конгломератом».

Согласно данным из открытых источников, ни один из международных институтов развития (EBRD, IFC, FMO, DEG) не имеет проектов с AFB Bank — в отличие от конкурентов, активно привлекающих международные линии. Фондирование — исключительно внутреннее: государственные институты развития, три облигационных выпуска (5, 10 и 5 млн AZN — первые в истории банка) и концентрированные депозиты.

Красные флаги от Fitch: 70% портфеля на 25 заёмщиках

В августе 2025 года Fitch Ratings присвоил AFB Bank рейтинг B (Stable Outlook) и одновременно зафиксировал: стандарты андеррайтинга — слабые (weak). По оценке Fitch, топ-25 заёмщиков формируют свыше 70% корпоративного и МСБ портфеля, основная часть — связанные стороны (relationship-based exposures).

Формально кредиты связанным лицам по нормативам ЦБА составляют лишь 1,9 млн AZN (менее 1% портфеля). Однако Fitch оценивает реальную концентрацию иначе: свыше 70% корпоративного и МСБ портфеля — это relationship-based exposures, а депозитная база включает средства компаний, аффилированных с конгломератом.

Проблемные кредиты (Stage 3 по IFRS 9) составляли 14,4% валового портфеля на конец 2024 года. Покрытие резервами — 60% (годом ранее — 86%). Fitch прямо указал условия понижения рейтинга: материальное ослабление капитализации вследствие убыточности или быстрого роста кредитования, а также существенный отток депозитов от крупнейших корпоративных клиентов.

«Başdan Başa»: цифровая платформа с ограниченным эффектом

В сентябре 2025 года AFB Bank запустил проект «Başdan Başa» — платформу полностью цифрового кредитования. Лимит до 50 000 AZN, ставка от 14,5%, нулевая комиссия. К третьему кварталу доля онлайн-кредитования превысила 50% розничного портфеля.

Однако платформа работала максимум 3,5 месяца из 12. Трёхкратный рост потребительского портфеля за полный год невозможно объяснить одним цифровым каналом. В первые 8 месяцев рост шёл через традиционные механизмы — без видимых маркетинговых кампаний.

Регуляторные действия и индекс жалоб

На фоне агрессивного роста ЦБА применил к AFB Bank два надзорных действия в 2025 году: обязательное предписание за нарушение валютной отчётности (февраль) и судебный штраф за нарушение AML/CFT (сентябрь). Два регуляторных действия за один год — нехарактерно для банка такого размера.

Индекс жалоб ЦБА подтверждает операционный перегрев: январь 2026 — 3,83 (2-е место, красная зона), февраль — 2,95 (3-е место). Средний за 2025 год — 1,49. Скачок в 2,5 раза — прямое следствие агрессивного наращивания клиентской базы без соразмерных инвестиций в инфраструктуру.

Исследования First News Intelligence Unit последовательно демонстрируют корреляцию между финансовым здоровьем банка и индексом жалоб. Bank BTB, стабильно лидировавший в антирейтинге в 2025 году, был конвертирован ЦБА в небанковскую кредитную организацию в марте 2026 года — через семь недель после нашего аналитического прогноза.

Читайте по теме:

Падение банка BTB: как наш анализ предсказал исход за 7 недель до решения Центробанка АР

Диагноз: банк-эксперимент

AFB Bank — это институт, который за шесть лет прошёл через три режима работы — и ни один из них не был устойчивым.

До 2022: кэптивный банкинг — обслуживание узкого круга интересов в рамках холдинговой структуры, инвестиционный паралич, избыточная ликвидность.

2023–2024: ликвидационный дивиденд — систематическое извлечение капитала через дивиденды, превышающие прибыль. Проедание ликвидной подушки. Прибыль падает, качество портфеля ухудшается.

2025: кредитный спринт — десантирование новой команды, фондирование от государственных институтов развития, агрессивное наращивание портфеля на 60% при стагнации сектора. Более 70% корпоративного портфеля — на 25 заёмщиках. AML-штраф. Индекс жалоб в красной зоне. Fitch предупреждает о возможном понижении рейтинга.

Три сценария: что дальше

Ключевой вопрос не в том, сможет ли AFB Bank расти. Он уже вырос. Вопрос в том, какой ценой и с каким результатом.

Сценарий 1: Управляемая трансформация

Этот сценарий может быть вероятным, если новая команда и правда знает, что делает. Ганбаров 19 лет строил ритейл в Bank of Baku, Шахвердиев привнёс корпоративное управление уровня ABB.

Стратегия: залить дешёвые государственные ресурсы в «осушенный» банк, нарастить портфель, выйти на устойчивую ритейловую модель через «Başdan Başa», диверсифицировать клиентскую базу. Через 2–3 года — банк с долей рынка 2–3% и нормальной экономикой. Облигационные выпуски — первый шаг к рыночному фондированию. Рост депозитов физлиц — второй.

Условие реализации: качество нового портфеля должно быть приемлемым (NPL по новым выдачам ниже 5%), а дивидендная политика — сдержанной. Оба условия пока не подтверждены.

Сценарий 2: Стагнация на новом уровне

При таком сценарии, выросший банк не сможет удержать темп. Потребительский портфель будет портиться (первые признаки должны появиться в аудите за 2025 год, который мы скорее всего увидим уже через месяц-другой), бизнес-кредитование так и останется концентрированным на узком круге заёмщиков, депозитная база не диверсифицируется.

AFB Bank стабилизируется на уровне 250–300 млн AZN активов, но без прорыва: ни рост, ни сжатие. Банк останется нишевым инструментом обслуживания группы акционера — как и прежде, только в большем масштабе.

Индикаторы: стабильный рейтинг B, дивиденды на уровне прибыли, индекс жалоб возвращается в жёлтую зону, но не в зелёную.

Сценарий 3: Перегрев и откат

Как мы уже отмечали, 70% корпоративного портфеля держится на 25 заёмщиках. Если хотя бы 2–3 из них столкнутся с трудностями — а при кредитовании связанных («своих») заемщиков (relationship-based lending) трудности одного часто означают трудности группы — портфель начнёт портиться. Резервов на покрытие не хватит (покрытие Stage 3 — 60%, и продолжает падать). Капитал тонкий (77 млн при портфеле 293 млн). Fitch понизит рейтинг. Депозиты связанных сторон могут уйти — и тогда ликвидность, которая уже сейчас на грани, станет критической.

Прецедент Bank BTB показывает, что ЦБА реагирует — но реагирует поздно. Конвертация BTB в НБКО произошла после месяцев агонии, которую First News Intelligence Unit зафиксировал задолго до вмешательства регулятора.

Три индикатора, за которыми мы будем следить

Аудит за 2025 год (Baker Tilly, ожидается к маю–июню 2026). Покажет реальное качество 109 млн новых кредитов. Если Stage 3 по новым выдачам уже в зоне 10%+ — модель под вопросом.

Дивиденды за 2025 год. Если акционер снова заберёт прибыль целиком — стратегия не изменилась, изменился лишь масштаб операции. Если дивиденды будут минимальными — это признак серьёзности намерений.

Индекс жалоб за апрель–июнь 2026. Если банк выйдет из красной зоны — операционная инфраструктура адаптировалась к росту. Если останется — перегрев хронический.

До публикации аудита AFB Bank остаётся тем, чем стал: экспериментом — с открытым финалом.

First News Intelligence Unit (FNIU) — аналитическое подразделение редакции 1news.az, специализирующееся на исследованиях финансового сектора и экономики Азербайджана.

