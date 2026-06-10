Антикоррупционный комитет не выявил состава преступления в деятельности фонда Анны Акопян

Антикоррупционный комитет не выявил состава преступления в деятельности фонда «Мой шаг» супруги премьер-министра Армении.

Об этом сообщил глава комитета Артур Наапетян в беседе с представителями СМИ.

Отвечая на вопрос о результатах проведенного изучения деятельности фонда, Наапетян заявил, что состав преступления не выявлен.

На вопрос о том, связано ли это с тем, что фонд ассоциируется с семьей премьер-министра, глава комитета парировал, что «это ваша оценка». В правовом плане оснований для уголовного производства нет, повторил Наапетян. По его словам, если даже говорить о некой связи, то и тогда ситуация с нарушением запрета на благотворительность в предвыборный период не входит в функции антикоррупционного комитета.

Напомним, что ранее глава ОО «Союз информированных граждан» Даниэл Иоаннисян заявил, что «Независимый наблюдатель» подал иск с требованием привлечь супругу премьер-министра и главу фонда Анну Акопян к ответственности за 15 различных инцидентов, связанных с деятельностью фонда «Мой шаг» в предвыборный период.

Источник: news.am