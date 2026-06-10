В Азербайджане на социальные выплаты направлено более 4,3 млрд манатов

В Азербайджане за первые пять месяцев текущего года населению выплачено свыше 4,3 миллиарда манатов в виде пенсий, пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи.

Как сообщает Государственный фонд социальной защиты, данный показатель на 422 миллиона манатов, или 10,7 процента, превышает объём выплат за аналогичный период прошлого года.

В фонде отмечают, что рост социальных расходов отражает увеличение объёмов выплат по основным направлениям государственной социальной поддержки населения.

Источник: Report