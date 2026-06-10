30 дронов за минуту: В Израиле создали сверхэффективный лазерный комплекс для уничтожения роев БПЛА

Известная израильская технологическая компания Esh-Tech разработала и представила инновационный тактический антидрон-комплекс DroneLight, способный совершить переворот в сфере борьбы с беспилотной авиацией (C-UAS).

Главная особенность новинки - использование технологии импульсного лазера, которая оказалась в разы эффективнее, экономичнее и дешевле классических систем непрерывного действия.

Широкой общественности комплекс будет официально представлен на международной оборонной выставке Eurosatory, которая пройдет в Париже с 15 по 19 июня.

Охотник за «роями»

Главное преимущество DroneLight - способность эффективно отражать массированные атаки дронов. Система способна уничтожать более 30 беспилотников в минуту в радиусе до 1 километра. На ликвидацию одного воздушного объекта уходит всего от одной до двух секунд.

В отличие от стандартных лазеров, которые долго нагревают обшивку непрерывным лучом, израильская новинка бьет сверхмощными импульсами длительностью 10 миллисекунд с частотой 5 Гц. Лазер буквально «прошивает» дрон: серии из 5-10 сквозных микроотверстий со статистической гарантией почти в 100% достаточно, чтобы мгновенно выжечь внутреннюю электронику, камеру или аккумулятор БПЛА.

Экономия энергии и интеграция на бронетехнику

Благодаря тому, что лазер активен всего 5% времени от общего периода захвата цели, инженерам удалось кардинально снизить энергопотребление - системе требуется всего 4 кВт мощности вместо стандартных для военного сектора 20 кВт. Это избавило комплекс от громоздких систем охлаждения.

Общая масса оборудования (около 800 кг, включая оптическую головку и блок управления) позволяет без труда интегрировать его на базу легкой колесной или гусеничной бронетехники. Наведение на цель может осуществляться через любые внешние радары, акустические или оптико-электронные датчики.

Искусственный интеллект против плохой погоды

Еще одним прорывом стало использование ИИ для мониторинга атмосферного давления и влажности между лазером и целью. Камера сканирует пространство с частотой 1000 кадров в секунду, а нейросеть анализирует «оптическую прозрачность» воздуха. Если атмосфера нестабильна, ИИ автоматически корректирует микропаузы между выстрелами, отправляя импульс ровно в тот момент, когда помехи минимальны. Это увеличивает пробивную способность лазера более чем на 50%.

Когда ждать на вооружении?

На данный момент проект находится на финальной предэксплуатационной стадии готовности. По заявлению генерального директора Esh-Tech Эреза Риахи, компания уже сформировала портфель предзаказов от ряда иностранных клиентов, а развертывание первых боевых комплексов в реальных условиях запланировано на сентябрь текущего года. Помимо сухопутной версии, разработчики активно проектируют модификацию комплекса для нужд военно-морских сил.

Рыночная стоимость DroneLight оценивается всего в четверть (25%) от цены существующих на рынке лазерных аналогов, что делает его одним из самых коммерчески перспективных средств ПВО ближнего радиуса действия.

Источник: www.defenseromania.ro