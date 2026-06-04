Трамп пригрозил возобновить войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп допускает возобновление полномасштабных боевых действий против Ирана в случае гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, глава Белого дома в частном порядке заявил своим помощникам, что если американские военные погибнут в результате действий Ирана, Вашингтон может отказаться от режима прекращения огня. Как отмечает газета, такая позиция свидетельствует о готовности Трампа мириться с ограниченными столкновениями в течение недель или даже месяцев, чтобы избежать более масштабного конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном продвигаются успешно, а соглашение между сторонами может быть достигнуто уже в ближайшие выходные.