Присваивали алименты и долги: вскрыта преступная схема должностных лиц в Гядабее

Фаига Мамедова11:55 - Сегодня
Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре в связи с противоправными действиями начальника Гядабейского районного отдела исполнения и пробации Эльхана Аббасова и бывшего судебного исполнителя Сабухи Гусейнова.

Следствие велось на основании материалов, поступивших из Министерства юстиции, и обращений отдельных граждан.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ходе предварительного следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Эльхан Аббасов и Сабухи Гусейнов, используя свое служебное положение в период 2021–2025 годов, путем мошенничества присвоили денежные средства в крупном размере. Денежные средства принимались ими от различных лиц в рамках исполнительных производств по взысканию долгов и алиментов под предлогом передачи взыскателям. Также были выявлены подозрения в совершении должностного подлога путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы.

На основании собранных доказательств Эльхану Аббасову и Сабухи Гусейнову предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением ущерба в крупном размере) и 313 (должностной подлог) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. В отношении Сабухи Гусейнова избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции, а в отношении Эльхана Аббасова - передача под надзор полиции и отстранение от должности.

Обеспечено возмещение большей части материального ущерба, установленного по делу. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях.
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07