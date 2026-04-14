Присваивали алименты и долги: вскрыта преступная схема должностных лиц в Гядабее

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре в связи с противоправными действиями начальника Гядабейского районного отдела исполнения и пробации Эльхана Аббасова и бывшего судебного исполнителя Сабухи Гусейнова.

Следствие велось на основании материалов, поступивших из Министерства юстиции, и обращений отдельных граждан.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ходе предварительного следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Эльхан Аббасов и Сабухи Гусейнов, используя свое служебное положение в период 2021–2025 годов, путем мошенничества присвоили денежные средства в крупном размере. Денежные средства принимались ими от различных лиц в рамках исполнительных производств по взысканию долгов и алиментов под предлогом передачи взыскателям. Также были выявлены подозрения в совершении должностного подлога путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы.

На основании собранных доказательств Эльхану Аббасову и Сабухи Гусейнову предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением ущерба в крупном размере) и 313 (должностной подлог) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. В отношении Сабухи Гусейнова избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции, а в отношении Эльхана Аббасова - передача под надзор полиции и отстранение от должности.

Обеспечено возмещение большей части материального ущерба, установленного по делу. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.