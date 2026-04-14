В Азербайджане зафиксирован рост активов финансового сектора

По итогам 2025 года активы финансового сектора увеличились на 7,7%, достигнув 60,6 млрд манатов.

Как сообщает 1news.az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвящённой презентации «Отчёта о финансовой стабильности», заявил директор департамента финансовой стабильности Центрального банка Атахан Гасанов.

По его словам, в результате этого показатель активов финансового сектора составил 47% ВВП и 66% ненефтяного ВВП - он также отметил, что рост активов зафиксирован по всем сегментам финансового сектора.

Гафар Агаев