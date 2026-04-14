Баку принимает конференцию на тему роли женщин на пространстве СВМДА

First News Media16:12 - Сегодня
14 апреля в Баку состоялась церемония открытия международной конференции на тему «Активизация роли женщин во имя устойчивого развития на пространстве СВМДА».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, выступившая на мероприятии, отметила, что вклад Азербайджана в инициативы по региональной безопасности наглядно демонстрирует его растущую роль. Она заявила, что особое значение в рамках председательства нашей страны в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) имеет укрепление взаимного доверия, поскольку гендерное равенство, социальное развитие и расширение прав и возможностей женщин выходят на первый план уже не как выбор, а как необходимость.

Глава комитета подчеркнула, что вовлечение женщин в цифровую экономику, особенно в сферу искусственного интеллекта, является одним из важных шагов с точки зрения устойчивого развития. Их прямое участие в цифровой среде способствует укреплению социальной устойчивости.

«Деятельность, осуществляемая в Азербайджане в этом направлении, носит образцовый характер. Особое значение имеет повышение активности женщин в устойчивом сельском хозяйстве и других сферах, а также усиление их лидерского потенциала и повышение эффективности реализуемой политики. Кроме того, их активное участие в региональных и международных платформах создает более широкие возможности для диалога. Одной из основных целей должно стать превращение расширения полномочий женщин в реальный опыт и конкретные результаты. Пришло время перевести сильные инициативы и осуществляемую деятельность в практическую плоскость», — подчеркнула Бахар Мурадова.

Выступившая на церемонии открытия Лейла Алиева отметила, что активное участие женщин играет важную роль в развитии общества: они являются успешными предпринимателями, учеными, художниками и лидерами.

Отметив, что роль женщин в Азербайджане всегда высоко ценилась, а уважение к ним было частью нашей культуры и традиций, Л. Алиева добавила: «Женщины по всему Азербайджану строят бизнес, руководят общественными инициативами и оказывают реальное воздействие. Только в прошлом году женщины составляли около 50% занятого населения Азербайджана, что свидетельствует об их активной и значимой роли в нашей экономике».

По ее словам, сегодня очень приятно видеть, как председательство Азербайджана в СВМДА активно поддерживает голоса женщин в устойчивом развитии и принятии решений. Назвав важной инициативой создание Женского совета СВМДА, Лейла Алиева пожелала этой платформе успехов в воплощении конструктивных идей в реальные дела.

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай отметил, что международные и региональные организации являются важными партнерами в глобальных усилиях по расширению полномочий женщин. Генсек довел до внимания, что эти организации не могут оставаться в стороне от данного процесса. Многосторонние платформы, включая СВМДА, способствуют формированию норм, облегчают диалог и создают условия для обмена лучшими практиками между государствами-членами.

По словам Кайрата Сарыбая, СВМДА, ориентированное на укрепление доверия, экономический рост и сотрудничество, объединяет 28 государств Азии. Членство в нем представляет широкий простор с точки зрения экономического развития, охватывающего почти половину населения мира, демографических тенденций, культурной динамики и социальных структур. «Несмотря на заметный прогресс в Азии за последние десятилетия, женщины по-прежнему недостаточно представлены в политике, экономическом лидерстве, миростроительстве, обсуждениях по изменению климата, а также во многих процессах принятия решений. Это делает тему сегодняшней конференции еще более актуальной», — подчеркнул генсек.

На конференции также было представлено видеообращение исполнительного директора структуры «ООН-Женщины» Симы Сами Бахус, которая довела до внимания, что создание Женского совета СВМДА заслуживает высокой оценки. По ее словам, эта важная инициатива является значимым шагом на пути к тому, чтобы женщины заняли место в центре устойчивого развития. Исполнительный директор выразила уверенность в том, что данная платформа будет способствовать тому, чтобы голос женщин был услышан более отчетливо, расширению их участия в процессах принятия решений и укреплению регионального сотрудничества.

Отметим, что в рамках конференции будут обсуждаться темы «Женское предпринимательство в малом и среднем бизнесе: возможности искусственного интеллекта и цифровизации» и «Лидерство женщин в защите окружающей среды и укреплении устойчивости».

В продолжение конференции пройдет первое заседание Женского совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также ожидается официальное введение в действие мандата, направленного на координацию, диалог и обмен опытом между государствами-членами.

