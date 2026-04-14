 «NNS KLİNİKA» в центре скандала: работа без лицензии и использование незарегистрированных лекарств
«NNS KLİNİKA» в центре скандала: работа без лицензии и использование незарегистрированных лекарств

Фаига Мамедова16:28 - Сегодня
«NNS KLİNİKA» в центре скандала: работа без лицензии и использование незарегистрированных лекарств

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения провел 6–7 апреля внеплановую проверку в частном медицинском учреждении, принадлежащем ООО «NNS KLİNİKA» (г. Баку, Наримановский район, ул. Алияра Алиева, 41).

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Центре аналитической экспертизы Минздрава. В ходе проверки были выявлены факты осуществления медицинской деятельности без лицензии, а также использования незарегистрированных лекарственных средств. В связи с этим в отношении юридического лица была избрана мера административного взыскания и составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 210.1 и 221.1 Кодекса об административных проступках. Материалы направлены в соответствующие инстанции для дальнейшего производства.

Кроме того, перед правоохранительными органами было возбуждено ходатайство о приостановлении текущей деятельности клиники ООО «NNS KLİNİKA».

Также Центр аналитической экспертизы Минздрава направил официальное обращение в Государственную службу инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики с целью проверки соответствия сотрудников занимаемым должностям и их квалификации.

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях. ПоСегодня, 10:25
