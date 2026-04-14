Центробанк раскрыл влияние процессов на Ближнем Востоке на экономику Азербайджана

Влияние процессов на Ближнем Востоке на экономику Азербайджана в основном оценивается через инфляционные каналы.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана Шахин Махмудзаде.

По его словам, рост цен на нефть выступает положительным фактором с точки зрения увеличения экспортных доходов Азербайджана, валютных резервов, а также укрепления торгового баланса.

В то же время он отметил, что удорожание нефти приводит к росту инфляции в странах-основных торговых партнерах страны, что оказывает влияние на Азербайджан в виде импортируемой инфляции.

Махмудзаде подчеркнул, что тот факт, что большинство стран-партнеров являются импортерами нефти, а их валюты обесцениваются, не позволяет на данном этапе точно оценить итоговый эффект этих факторов.

Представитель Центробанка добавил, что процессы постоянно находятся под контролем, и при необходимости инфляционные прогнозы будут пересмотрены.

По его словам, обновленные прогнозы по инфляции и решение по процентной ставке будут обнародованы в начале мая.

Шахин Махмудзаде также отметил, что с точки зрения других экономических факторов торговый оборот и финансовая интеграция Азербайджана с южным соседом ограничены.

Поэтому на текущем этапе серьезных рисков для банковского и финансового сектора с этого направления не ожидается.

Он добавил, что, несмотря на это, региональные процессы внимательно отслеживаются, и в случае изменений новые оценки будут представлены в следующих заявлениях.

Г.Агаев