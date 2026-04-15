Школьная стрельба в Турции: 9 погибших, десятки раненых, нападавший покончил с собой - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media19:00 - Сегодня
Число погибших при стрельбе в школе в турецком Кахраманмараше возросло до девяти.

Oб этом сообщило МВД Турции.

По данным ведомства, в результате инцидента также пострадали 20 человек.

17:17

Полиция задержала Угура Мерсинли, отца подростка, устроившего стрельбу в школе в турецком Кахраманмараше, в результате которой погибли четыре человека, передает канал TGRT Haber.

"После инцидента в школе был задержан отец подростка – бывший полицейский инспектор Угур Мерсинли", - передает канал.

16:07

Жертвами стрельбы в средней школе в турецком Кахраманмараше стали четыре человека, пострадали 20, сообщил губернатор провинции Мюкеррем Унлюэр.

Неизвестный устроил стрельбу в школе на востоке Турции в городе Кахраманмараш.

"Жертвами стрельбы стали учитель и трое учеников. Пострадали не менее 20 человек", - заявил журналистам губернатор.

По его словам, напавший на школу покончил с собой, речь идет об ученике. "Он пришел в школу с пятью единицами оружия, по всей видимости, оно принадлежит его отцу - бывшему полицейскому", - уточнил Унлюэр.

Источник: NTV

15:45

Четыре человека погибли в результате стрельбы в средней школе в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщили власти.

Еще 20 человек пострадали, сообщил губернатор Кахраманмараша.

Источник: NTV

15:25

В турецком Кахраманмараше произошло вооруженное нападение в одной из школ. В результате инцидента есть погибший и раненые.

Происшествие случилось в школе Ayser Çalık Ortaokulu в районе Оникишубат. В здании учебного заведения были слышны выстрелы.

На место инцидента оперативно направлены полиция и бригады скорой помощи.

Губернатор провинции Мюккеррем Унлюйер сообщил, что в результате нападения есть погибший. По предварительным данным, пострадали не менее шести человек, они госпитализированы.

На опубликованных с места событий кадрах видно, как одного из раненых выносят на носилках и помещают в машину скорой помощи.

Вокруг школы собрались обеспокоенные родители. Территория вокруг учебного заведения оцеплена, принимаются меры безопасности.

Во вторник аналогичный инцидент произошел в лицее в провинции Шанлыурфа, где вооруженное нападение в школе привело к ранениям 16 человек, после чего нападавший – бывший учащийся лицея, покончил с собой.

Источник: NTV

Актуально

Политика

Азербайджан и Россия согласовали вопрос компенсаций жертвам крушения самолета ...

Мнение

Айтен Эфендиева о рынке недвижимости Дубая: между возможностями, рисками и ...

В мире

Трамп объявил о разблокировании Соединенными Штатами Ормузского пролива

Мнение

Барьер недоверия: армянские эксперты о том, что мешает устойчивому миру

В мире

Трамп: У США не будет прежних отношений со странами, кто не помог им с Ираном

Армения закроет свое воздушное пространство

Школьная стрельба в Турции: 9 погибших, десятки раненых, нападавший покончил с собой - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Пакистанская делегация направляется в Иран с посланием от США - СМИ

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Трамп пригрозил Китаю

Выборы парламент Венгрии: рекордная явка, предварительные результаты - ОБНОВЛЕНО

Актер из «Игры престолов» умер в 35 лет

Трамп о ситуации с Ираном: «Они вернутся и дадут нам все, что мы хотим. Я хочу все!»

Последние новости

МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

Сегодня, 20:12

Трамп: У США не будет прежних отношений со странами, кто не помог им с Ираном

Сегодня, 20:00

В Баку откроют штаб-квартиру Парламентской сети Движения неприсоединения

Сегодня, 19:45

Армения закроет свое воздушное пространство

Сегодня, 19:30

Пересечение улицы улица Гасана Алиева с Тбилисским проспектом впервые будет регулироваться светофорами - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

Школьная стрельба в Турции: 9 погибших, десятки раненых, нападавший покончил с собой - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:00

Пакистанская делегация направляется в Иран с посланием от США - СМИ

Сегодня, 18:45

В Азербайджане повысят зарплаты некоторым категориям работников

Сегодня, 18:30

С сегодняшней ночи в Ливане будет объявлено перемирие - СМИ

Сегодня, 18:15

В Гобустане обнаружены новые наскальные изображения - ФОТО

Сегодня, 18:07

По инициативе Лейлы Алиевой в больничном центре Албании сдан в пользование кабинет педиатрической седации - ФОТО

Сегодня, 18:00

Пашинян предложил посадить оппозиционеров в Ноев ковчег и отправить «в открытое море мировой истории»

Сегодня, 17:54

Booking.com предупредил пользователей об утечке их персональных данных

Сегодня, 17:45

В МЧС сообщили подробности пожара в жилом доме в Ясамальском районе - ВИДЕО

Сегодня, 17:30

Трамп с сожалением отметил, что Ормузский пролив нельзя переименовать в его честь

Сегодня, 17:02

Стало известно, где будут учиться дети из семьи, пострадавшей от отравления угарным газом

Сегодня, 17:01

На производстве суши в Баку выявлены грубые нарушения - ФОТО

Сегодня, 16:45

Трамп объявил о разблокировании Соединенными Штатами Ормузского пролива

Сегодня, 16:30

Азербайджан и Россия согласовали вопрос компенсаций жертвам крушения самолета AZAL

Сегодня, 16:12

Максим Галкин опубликовал новый снимок Аллы Пугачевой в день ее 77летия - ФОТО

Сегодня, 16:10
Все новости
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях. По14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07