Школьная стрельба в Турции: 9 погибших, десятки раненых, нападавший покончил с собой - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Число погибших при стрельбе в школе в турецком Кахраманмараше возросло до девяти.

Oб этом сообщило МВД Турции.

По данным ведомства, в результате инцидента также пострадали 20 человек.

17:17

Полиция задержала Угура Мерсинли, отца подростка, устроившего стрельбу в школе в турецком Кахраманмараше, в результате которой погибли четыре человека, передает канал TGRT Haber.

"После инцидента в школе был задержан отец подростка – бывший полицейский инспектор Угур Мерсинли", - передает канал.

16:07

Жертвами стрельбы в средней школе в турецком Кахраманмараше стали четыре человека, пострадали 20, сообщил губернатор провинции Мюкеррем Унлюэр.

Неизвестный устроил стрельбу в школе на востоке Турции в городе Кахраманмараш.

"Жертвами стрельбы стали учитель и трое учеников. Пострадали не менее 20 человек", - заявил журналистам губернатор.

По его словам, напавший на школу покончил с собой, речь идет об ученике. "Он пришел в школу с пятью единицами оружия, по всей видимости, оно принадлежит его отцу - бывшему полицейскому", - уточнил Унлюэр.

Источник: NTV

15:45

Четыре человека погибли в результате стрельбы в средней школе в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщили власти.

Еще 20 человек пострадали, сообщил губернатор Кахраманмараша.

Источник: NTV

15:25

В турецком Кахраманмараше произошло вооруженное нападение в одной из школ. В результате инцидента есть погибший и раненые.

Происшествие случилось в школе Ayser Çalık Ortaokulu в районе Оникишубат. В здании учебного заведения были слышны выстрелы.

На место инцидента оперативно направлены полиция и бригады скорой помощи.

Губернатор провинции Мюккеррем Унлюйер сообщил, что в результате нападения есть погибший. По предварительным данным, пострадали не менее шести человек, они госпитализированы.

На опубликованных с места событий кадрах видно, как одного из раненых выносят на носилках и помещают в машину скорой помощи.

Вокруг школы собрались обеспокоенные родители. Территория вокруг учебного заведения оцеплена, принимаются меры безопасности.

Во вторник аналогичный инцидент произошел в лицее в провинции Шанлыурфа, где вооруженное нападение в школе привело к ранениям 16 человек, после чего нападавший – бывший учащийся лицея, покончил с собой.

Источник: NTV