Ровшан Наджаф: Следующий этап для нас – это вступление в сферу дата-центров и ИИ

Сегодня SOCAR является интегрированной энергетической компанией, объединяющей добычу нефти, природного газа и производство электроэнергии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф во время выступления на сессии Бакинского энергетического форума «Выступления лидеров: позиция лидеров по вопросам энергетической трансформации и будущих стратегий».

«Мы начали деятельность как нефтяная компания. Затем превратились в нефтегазовую компанию. На следующем же этапе, добавив в свой портфель возобновляемые источники энергии, мы трансформировались в энергетическую компанию. Следом мы включили в направления деятельности газовые электростанции с комбинированным циклом. Думаю, следующим этапом для нас и в целом для многих компаний энергетического сектора является вступление в сферу искусственного интеллекта и дата-центров. Это естественный результат развития сектора. Для того чтобы сохранить нашу конкурентоспособность в долгосрочной перспективе, мы также инвестируем в дата-центры и инфраструктуру искусственного интеллекта. На самом деле это процесс превращения не просто из нефтяной компании в энергетическую, а из энергетической компании в структуру, обладающую более широкой технологической и энергетической экосистемой. Эта трансформация также оказывает серьезное влияние на структуру человеческого капитала SOCAR. Раньше SOCAR была компанией, состоящей в основном из азербайджанских специалистов. Сегодня же число международных экспертов неуклонно растет. Увеличивается и количество иностранных специалистов, работающих на руководящих должностях, в том числе на высоком уровне, в наших дочерних компаниях, действующих в различных странах. В результате SOCAR превращается не только в международную энергетическую компанию, но и в глобальную организацию с международным человеческим капиталом», – отметил он.