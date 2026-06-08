Бен-Гвир заявил о необходимости «сожжения Ирана» после ракетных ударов по Хайфе

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил с крайне жестким заявлением на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке.

В своем официальном аккаунте в социальной сети X ультраправый политик написал, что «сегодня ночью Иран должен гореть». Так министр отреагировал на массированную ракетную атаку, которой израильская территория подверглась в воскресенье вечером.

Незадолго до этого иранские вооруженные силы при поддержке союзных формирований выпустили серию ракет в направлении крупного портового города Хайфа на севере Израиля. Как сообщает иранское агентство Tasnim, данные удары стали прямым ответом Тегерана на операцию израильских военно-воздушных сил, которые незадолго до этого атаковали объекты в восточной части Ливана. Системы противовоздушной обороны ЦАХАЛ были экстренно задействованы для перехвата воздушных целей по всей северной части страны, а Командование тыла призвало местных жителей не покидать бомбоубежища.