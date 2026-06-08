Трамп обратился к Ирану после ракетного удара по Израилю: «Возвращайтесь за стол переговоров»

«То, что я предлагаю Ирану после того, как вы выпустили свои ракеты, — более чем достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и заключите сделку».

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News, комментируя начатую войну Ирана против Израиля.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что военные зафиксировали запуск ракет с территории Ирана. Воздушная тревога объявлена во множестве районов северной части Израиля, в том числе в окрестностях Хайфы, следует из данных системы оповещения об угрозах.