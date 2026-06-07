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Экономика

Эльнур Алиев принял участие в заседании Совета управляющих ЕБРР

First News Media16:29 - Сегодня
Эльнур Алиев принял участие в заседании Совета управляющих ЕБРР

Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев принял участие в пленарной сессии Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), состоявшейся в Риге.

Как сообщает 1news.az, в ходе мероприятия были обсуждены деятельность банка, его финансовая отчётность и приоритеты дальнейшего развития.

На сессии были рассмотрены Годовой обзор ЕБРР за 2025 год, Стратегическая и капитальная рамочная программа на 2026–2030 годы, отчёт о выполнении обязательств по увеличению капитала в 2023 году, план реализации стратегии, а также вопросы институциональной деятельности и финансовой отчётности банка.

Участники обсудили перспективные направления работы ЕБРР, включая содействие устойчивому экономическому росту, зелёную и цифровую трансформацию, развитие частного сектора, укрепление экономической устойчивости, инвестиции в человеческий капитал и расширение регионального сотрудничества.

В рамках пленарной сессии Эльнур Алиев также выступил на круглом столе на тему «Роль ЕБРР в поддержке экономик, пострадавших от конфликтов».

В своём выступлении он подчеркнул влияние конфликтов на экономику, инвестиции и региональные связи, отметив, что процесс восстановления не ограничивается реконструкцией инфраструктуры, а требует также оживления экономической активности, поддержки частного сектора и обеспечения долгосрочной устойчивости.

Первый заместитель министра проинформировал участников о проводимой работе по восстановлению и реинтеграции освобождённых территорий Азербайджана, развитию инфраструктуры, повышению занятости, поддержке малого и среднего бизнеса и укреплению региональной взаимосвязанности.

Было отмечено, что ЕБРР может внести существенный вклад в развитие экономик, пострадавших от конфликтов, посредством привлечения частных инвестиций, совершенствования системы управления, поддержки энергетической безопасности и реализации проектов в сфере транспортной и экономической связанности.

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