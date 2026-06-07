Советник Хаменеи: Иран сделал предупреждение Израилю, чтобы тот прекратил удары по Ливану

Атака Ирана на Израиль вечером в воскресенье служит лишь предупреждением, чтобы еврейское государство прекратило удары по Бейруту.

Об этом заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

"Исламская Республика Иран неоднократно заявляла, что не потерпит нарушений режима прекращения огня и агрессии против Ливана. Сегодня вечером агрессоры получили свой ответ. Этот ответ - предупреждение о необходимости прекратить их злодеяния", - написал он на своей странице в Х. Резаи подчеркнул, что любая дальнейшая эскалация приведет лишь к "более сокрушительному ответу и более тяжелым последствиям".

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что военные зафиксировали запуск ракет с территории Ирана. Воздушная тревога объявлена во множестве районов северной части Израиля, в том числе в окрестностях Хайфы, следует из данных системы оповещения об угрозах.

Источник: ТАСС