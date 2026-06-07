Иран пригрозил еще более страшными ударами, если Израиль ответит на атаку

Израиль столкнется с еще более сокрушительными ударами Ирана, если ответит на атаку исламской республики, заявил центральный штаб военного командования иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия".

"Израильская армия должна прекратить свои атаки на юг Ливана и Дахию (южный пригород Бейрута). В случае разрастания атак на эти районы или ответа на действия Ирананачнутся более сокрушительные удары, которые еще больше заставят пожалеть израильский режим и его покровителей", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадио Ирана.

Источник: РИА Новости