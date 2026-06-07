ЦИК представила результаты электронного голосования на парламентских выборах: лидирует партия Пашиняна

Центральная избирательная комиссия Армении представила результаты электронного голосования на парламентских выборах.

Как передает Арменпресс, результаты представил председатель ЦИК Ваагн Овакимян.

Число граждан, имеющих право на электронное голосование, составляет 537 человек, из которых в голосовании приняли участие 410. Количество недействительных бюллетеней — 22.

По итогу, лидирует партия "Гражданский договор".

1news.az