Первые данные ЦИК со 110 участков: партия Пашиняна лидирует с 57,14% голосов

По первым данным Центризбиркома Армении со 110 избирательных участков, правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна набирает 57,14%, или 11 073 голосов.

Об этом свидетельствуют данные с онлайн-табло ЦИК Армении.

Блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набирает 21,43%, или 4152 голоса, блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения" - 8,21%, или 1590 голосов, партия бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" - 5,1%, или 988 голосов. Явка на выборах составила 58,97%.