First News Media15:15 - Сегодня
Шахбазов: Атомная энергетика станет одним из компонентов энергетического баланса Азербайджана

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил, что атомная энергетика станет одним из компонентов энергетического баланса страны.

Об этом он заявил на панельной сессии по энергетике в рамках Анталийского дипломатического форума.

"Мы переходим к новой модели и будем обеспечивать энергетическую безопасность не только за счет углеводородов, но и за счет электроэнергии, включая возобновляемые источники. Кроме того, мы приняли решение включить в наш энергетический баланс ядерную энергетику, поскольку рассматриваем ее как чистый источник энергии и важный компонент будущего энергобаланса с учетом роста спроса на электроэнергию", - сказал Шахбазов.

Министр отметил, что спрос на электроэнергию, как ожидается, будет расти в три раза быстрее общего потребления.

"Поэтому, на наш взгляд, разумный энергетический переход предполагает сочетание природного газа, возобновляемых источников и атомной энергетики. Именно это, по нашему мнению, станет основой будущего глобального энергоснабжения", - подчеркнул он.

Шахбазов добавил, что, несмотря на статус страны – производителя нефти и газа, Азербайджан всерьез взялся за развитие возобновляемой энергетики.

"Это важное направление энергетической политики Азербайджана, определенной президентом Ильхамом Алиевым, поскольку мы видим необходимость во всех видах энергии. В ближайшие годы мы планируем развить до 8 ГВт возобновляемых мощностей. Из них около 2 ГВт уже к 2027 году будут интегрированы в нашу внутреннюю энергосистему. Остальные мощности будут развиваться в последующие годы и экспортироваться – так же, как мы делали это с нефтью и делаем сейчас с газом", - отметил он.

Министр также сообщил о планах по развитию межсистемных соединений и укреплению энергетической связанности.

"Никто не отказывается от нефти или ее импорта. В будущем будут использоваться все источники энергии. Однако ключевыми компонентами, по нашему мнению, станут природный газ, возобновляемые источники и атомная энергетика. Такой энергетический баланс мы планируем сформировать в Азербайджане и продолжим развивать энергетические связи", - заявил Шахбазов.

Источник: Report

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
