В Азербайджане ожидается резкое похолодание

В ближайшие дни в Азербайджане ожидается похолодание, температура воздуха упадет на 5-8 градусов.

Как передает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове с 20 по 21 апреля местами пройдут дожди, утром возможны ливни.

В регионах Азербайджана 20-21 апреля местами пройдут осадки, кое-где интенсивного характера, ожидаются грозы и град, в некоторых горных районах выпадет снег.

В реках не исключается подъем уровня воды, на некоторых горных реках возможны сели.