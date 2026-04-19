Азербайджанский альпинист совершил восхождение на одну из самых опасных вершин мира - ВИДЕО

Известный азербайджанский альпинист, генеральный секретарь Федерации альпинизма Азербайджана Исрафил Ашурлы совершил восхождение на одну из самых сложных и опасных вершин мира — гору Аннапурна (8091 метр) — без использования кислородного баллона.

Эта вершина, занимающая 10-е место в мире по высоте над уровнем моря, считается одной из точек с самым высоким риском смертности для альпинистов.

Покорение Аннапурны Ашурлы — это не просто спортивное достижение, но и демонстрация великой воли и невероятной физической силы.

