В Агдаме спор между пастухами закончился убийством

В Агдаме пастух застрелил другого пастуха из охотничьего ружья.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент произошел в селе Чуллу района. Между Эльшадом Гёзаловым (1979 года рождения) и Ровшаном Шириновым (1975 года рождения) возник спор, в ходе которого Э. Гёзалов выстрелил в оппонента из охотничьего ружья. Получивший ранение в руку Р. Ширинов был доставлен в больницу.

После случившегося Эльшад Гёзалов выстрелил себе в область живота из того же ружья и покончил жизнь самоубийством. Охотничье ружье было изъято в качестве вещественного доказательства. По факту возбуждено уголовное дело.