Макрон обещал вести с Трампом «жесткий» диалог на саммите G7

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает на "уважительный, но жесткий" диалог с президентом США Дональдом Трампом на саммите Группы семи (G7) и попытается донести до него непродуктивность введения тарифов против стран — членов клуба.

"Эти угрозы нам известны. Между прочим, когда в 2019 году в Биаррице проходил саммит "Большой семерки", у нас была примерно такая же ситуация", — сказал Макрон в интервью телеканалу TF1.

Комментируя угрозу Трампа ввести 100% пошлины на французские вина из-за действующего в республике налога на деятельность IT-компаний, французский лидер подчеркнул, что "это так не работает". Он напомнил о заключенном между ЕС и США прошлым летом соглашении о пошлинах и заявил, что "сейчас нужна стабильность". Макрон также отметил, что налог для цифровых гигантов был введен в нескольких европейских странах и "является частью законодательства".

"Не США решают, каким должно быть законодательство европейцев или французов. Это не изменится, пока я здесь. Поэтому у нас будет уважительный, но жесткий разговор", — заявил президент. "Мы собираемся продемонстрировать, что пошлины никому не идут на пользу. И особенно пошлины между странами G7", — добавил он.

Ранее Трамп предупредил Францию о риске начала новой торговой войны и пригрозил ввести 100-процентные пошлины на французские вина и шампанское, если Париж не отменит цифровой налог в отношении американских технологических компаний, который действует с 2019 года. Трамп отметил, что напрямую сделал это предупреждение Макрону.

Источник: ТАСС