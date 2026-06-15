Результаты выборов в Армении демонстрируют твердую приверженность Еревана укреплению связей с Европой - Кая Каллас

Результаты парламентских выборов, состоявшихся в Армении 7 июня, демонстрируют твердую приверженность Еревана демократии, миру и расширению сотрудничества в регионе, а также укреплению связей с Европой.

Об этом, по сообщению «Арменпресс», заявила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на своей странице в Instagram.

Каллас сообщила, что во время встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в рамках заседания Совета министров иностранных дел ЕС министры иностранных дел стран-членов ЕС поздравили Армению с осуществлением ее демократического суверенного права голоса на парламентских выборах 7 июня.

«Эти выборы продемонстрировали твердую приверженность Армении демократии, миру и расширению сотрудничества в регионе, а также укреплению связей с Европой», — заявила Кая Каллас.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправился в Люксембург с рабочим визитом для участия в обсуждении в формате заседания Совета министров иностранных дел стран-членов ЕС. Мирзоян также встретился с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос.

14 июня Центральная избирательная комиссия Армении подвела итоги парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. По результатам выборов в парламент прошли 3 политические силы: партия «Гражданский договор» с 64 мандатами, блок «Сильная Армения» с 29 мандатами и блок «Армения» с 12 мандатами.