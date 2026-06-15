МИД Ирана: Тегеран после подписания соглашения сможет продавать нефть
Тегеран после подписания меморандума с Вашингтоном должен без каких-либо препятствий продавать нефтяную продукцию и продукцию нефтехимии, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Как только меморандум будет подписан, а это должно произойти в пятницу, у Ирана должна появиться возможность для продажи нефтяной продукции и продукции нефтехимии", - сказал он в ходе брифинга.
Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в воскресенье подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
Источник: РИА Новости
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