Совет ЕС ввел дополнительные санкции против России, включив в три черных списка 80 физических лиц и организаций из РФ и стран СНГ.

Об этом говорится в серии постановлений Совета ЕС, опубликованных в "Официальном журнале ЕС".

Эти санкции введены в дополнение к основным экономическим пакетам, поскольку ЕС пока не согласовал 21-й пакет санкций. Всем фигурантам этих списков запрещен въезд в ЕС, и их активы в странах блока должны быть блокированы, европейским организациям запрещены любые контакты с юридическими лицами, попавшими в списки.

Источник: ТАСС