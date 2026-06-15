Скоропостижно скончалась звезда популярного турецкого сериала «Клюквенный щербет»
Турецкие СМИ сообщили о смерти актрисы Эдже Иртем, сыгравшей Ишыл в сериале «Клюквенный щербет».
По имеющейся информации, 14 июня актриса отпраздновала свой 35-й день рождения, а вскоре после праздника ей стало плохо.
Сообщается, что Эдже Иртем перенесла сердечный приступ у себя дома. Несмотря на оказанную помощь, спасти актрису не удалось.
Новость вызвала большой резонанс среди поклонников турецких сериалов, поскольку буквально за несколько часов до трагедии Эдже принимала поздравления с днём рождения и делилась праздничным настроением.
На момент публикации официального заявления семьи актрисы не было, поэтому информация о её смерти ожидает дополнительного подтверждения.
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