Иран заявил о продолжении контактов с США

Иран продолжает обмен сообщениями с США, но последние события усиливают недоверие. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Эти события определенно усиливают недоверие. Уже сейчас мы ведем обмен сообщениями с американской стороной в условиях очень сильной подозрительности. То, что произошло за последние 24 часа, лишь еще больше усугубит эту неблагоприятную ситуацию в дипломатическом процессе", - указал он во время еженедельной пресс-конференции.

Вечером 7 июня Иран обстрелял ракетами северные районы еврейского государства. Израильская армия заявила, что все ракеты были перехвачены. Это произошло после того, как ранее в воскресенье Израиль нанес удар по объекту "Хезболлах" в пригороде Бейрута. По версии израильской стороны, эта атака стала ответом на обстрелы северных районов еврейского государства со стороны "Хезболлах". В ответ на иранские удары Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) этой ночью нанесла серию ударов по территории исламской республики.

Источник: ТАСС