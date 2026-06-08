В Баку задержаны подозреваемые в обороте марихуаны и опиума

Сотрудники Управления полиции Наримановского района провели операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщает АПА со ссылкой на МВД, в ходе мероприятия были задержаны 27-летний Паша Байрамов и его 46-летняя сообщница. У них было обнаружено и изъято более 6 килограммов наркотических средств - марихуаны и опиума.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные планировали организовать сбыт наркотиков, делая «закладки» по различным адресам на территории столицы.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.