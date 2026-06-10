Глава MEDİA предупредил о рисках бесконтрольного использования соцсетей детьми

Бесконтрольное использование социальных сетей детьми может привести к различным проблемам в будущем.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства по развитию медиа (MEDİA) Ахмед Исмайлов в ходе общественного обсуждения законопроекта о внесении изменений в КоАП, а также в законы "Об информации, информатизации и защите информации" и "О защите детей от вредной информации".

По его словам, в развитых странах принимаются различные законодательные меры по ограничению использования социальных сетей детьми.

Исмайлов отметил, что подготовленные в Азербайджане законопроекты охватывают несколько ключевых аспектов.

"Этот законопроект направлен на формирование более здоровой и безопасной среды для защиты наших детей от негативного воздействия цифрового мира. Предлагаемые изменения полностью соответствуют универсальным этическим нормам, национальным интересам и передовым международным правовым стандартам. Мы считаем, что этот шаг внесет важный вклад в оздоровление национальной информационной среды и защиту будущих поколений", - сказал он.

Глава агентства также подчеркнул, что государственные органы должны уделять серьезное внимание вопросам подготовки и реализации данного законопроекта.