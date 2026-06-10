Лавров призвал учитывать волю армянского народа

Необходимо как можно скорее выразить уважение к воле армянского народа, чтобы он не был поставлен перед фактом политических решений властей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Здесь речь идет не о том, чтобы не уважать интересы Армении, а о том, чтобы уважение к воле армянского народа было проявлено поскорее, чтобы этот народ еще имел возможность выбирать, а не был поставлен перед фактом", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ.

Источник: РИА Новости