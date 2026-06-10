Азербайджанские ВМС проводят тактические учения с боевой стрельбой - ФОТО

Тактические учения с боевой стрельбой проведены в Военно-морских силах Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

За ходом учений понаблюдали первый замминистра обороны – начальник Генштаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев и другие представители руководящего состава Министерства обороны.

Начальнику Генштаба было доложено, что к учениям привлечены соответствующие подразделения ВМС, ВВС, Береговой охраны Государственной пограничной службы и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В соответствии с планом учений в азербайджанской акватории Каспийского моря были выполнены различные задачи по уничтожению условного противника, а также по совместным действиям с другими видами войск и вооружёнными формированиями.

Основной целью учений является совершенствование навыков командиров и штабов по организации боевых операций и управлению силами, а также проверка готовности кораблей к выполнению боевых задач как самостоятельно, так и в составе тактической группы.