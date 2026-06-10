Эрдоган: Атаки Израиля на Сирию и Ливан уже создают угрозы и для Турции

Израильская политика становится угрозой не только для региона, но и для всего человечества, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Эрдоган отметил, что атаки Израиля на Сирию и Ливан уже создают угрозы и для Турции.

«Наш регион продолжает сталкиваться с войнами и кризисами, если не остановить происходящее, последствия затронут весь мир. Безопасность Турции начинается не только с Хатая. Она начинается с Алеппо, Дамаска и Бейрута. Я хочу, чтобы все раз и навсегда поняли, Сирия и Ливан — это два независимых государства. Однако эти государства также расположены в пределах географии Турции. Мы не будем закрывать глаза на нападения против них», — сказал он.

По его словам, некоторые силы «пытаются угрожать Турции». «Мы хорошо понимаем их намерения и цели. Мы не позволим реализовать подобные планы. Мы видим и попытки разжечь новый очаг напряженности в Средиземном море, особенно вокруг острова Кипр, и внимательно следим за развитием событий. Некоторые небольшие структуры, чьи амбиции значительно превышают их реальные возможности, стали проводниками интересов Израиля и преследуют свои планы в Восточном Средиземноморье.

«Я хочу выразиться предельно ясно: пусть никто не ищет приключений и не становится инструментом чужих планов. Если в Восточном Средиземноморье будут предприняты попытки посягнуть на права и законные интересы Турции и турок-киприотов, то наш ответ будет предельно ясным и жестким», — заявил Эрдоган.

Источник: Hürriyet