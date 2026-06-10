Фейковые новостные медиа отказываются сообщать о том, насколько эффективна морская блокада США – «самая успешная блокада в истории военно-морского флота», - заявил президент США Дональд Трамп.

«Ничего не проходит мимо нас без нашего на то согласия. Это стальная стена! Иран делает нулевой бизнес, не платит своим военным и не оплачивает ни один из своих счетов, стремительно превращаясь в провальное государство! Много нефти уходит наружу. Хвала Аллаху!» - написал Трамп в социальной сети Truth Social.