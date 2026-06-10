Трамп: Иран долго тянул со сделкой, но теперь ему придется заплатить цену

Военные силы Ирана находятся в полном и абсолютном беспорядке, написал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Большая их часть, как, например, их Военно-морские и Военно-воздушные силы, больше даже не существует — они были полностью разгромлены. Иран — это только разговоры и никаких действий. Хулиган Ближнего Востока МЕРТВ!!! Они слишком долго тянули с переговорами по сделке, которая была бы отличной для них, теперь им придется заплатить цену!!!» — подчеркнул американский лидер.