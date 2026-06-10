Бахар Мурадова: К обеспечению безопасности детей должны быть привлечены все структуры

Наряду с соответствующими государственными органами к обеспечению безопасности детей должны быть привлечены и другие структуры.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на презентации.

По ее словам, события последних лет в Азербайджане и мире показывают, что защита детей должна быть частью государственной политики.

Бахар Мурадова отметила, что в стране сформирована законодательная база, регулирующая права ребенка и семьи, однако к процессу должны подключаться также общественные институты. Она подчеркнула необходимость не только обеспечения прав, но и повышения правовой грамотности населения и формирования правового сознания.