Эльмир Велизаде: Социальные сети могут подвергать детей негативному воздействию

Защита детей от вредного контента в интернете имеет стратегическое значение для общества на фоне растущего влияния социальных сетей на подрастающее поколение.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором отдела по работе с НПО и коммуникациям Администрации президента Эльмир Велизаде в ходе общественного обсуждения законопроекта о внесении изменений в КоАП, а также в законы "Об информации, информатизации и защите информации" и "О защите детей от вредной информации".

По его словам, социальные сети уже стали неотъемлемой частью современной жизни и повседневным инструментом для большинства людей.

"Дети - это наше будущее, и их защита, прежде всего от вредного воздействия, имеет очень большое значение для нашей страны и общества. Сегодня практически каждый ежедневно пользуется социальными сетями с различными целями. Однако, к сожалению, использование таких платформ детьми подвергает их определенным негативным воздействиям еще до достижения совершеннолетия", - сказал Велизаде.