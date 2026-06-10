Обнародован порядок проверки возрастных ограничений в соцсетях в рамках нового законопроекта.

Как сообщает АПА, об этом заявила руководитель сектора сотрудничества и коммуникаций Службы электронной безопасности Азербайджана Хевва Гусейнли на общественном обсуждении законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, а также в законы «Об информации, информатизации и защите информации» и «О защите детей от вредной информации», организованном Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA).

По её словам, проверка возраста будет осуществляться посредством банковской карты (с использованием механизма временной блокировки средств), а также на основе перекрёстной проверки данных электронной почты и номера мобильного телефона.

Отмечено, что определённые обязательства в рамках данного процесса будут возложены и на владельцев платформ.

Для несовершеннолетних будет запрещено использование манипулятивных элементов дизайна, способных вызывать зависимость, таких как функция «бесконечной прокрутки» и автоматическое воспроизведение видеороликов.

Кроме того, родителям будет предоставлена специальная панель управления, позволяющая контролировать время, которое дети проводят на платформах, а также просматриваемый ими контент.

Подчёркивается, что персональные данные будут использоваться исключительно для подтверждения возраста, а в случае неподтверждения соответствия требованиям такие данные будут немедленно удаляться.

Также будет запрещено использовать эти сведения в рекламных и коммерческих целях либо передавать их третьим лицам.

После выявления вредоносного или запрещённого контента платформы будут обязаны удалить его не позднее чем через 24 часа и для этого обеспечить работу круглосуточных технических систем в режиме 24/7.