Сборная Азербайджана уступила Мальте в товарищеском матче - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана по футболу уступила команде Мальты в товарищеском матче, состоявшемся в венгерском Сомбатхее.

Встреча на стадионе «Халадаш» завершилась победой мальтийцев со счётом 2:0.

В первой половине игры азербайджанская команда чаще владела мячом и создала несколько опасных моментов, однако реализовать их не смогла. Уже на 9-й минуте из-за травмы поле был вынужден покинуть Хаял Алиев, которого заменил Нариман Ахундзаде.

После перерыва сборная Мальты сумела воплотить свои шансы в голы. На 65-й минуте счёт открыл Джозеф Мбонг, а за четыре минуты до конца основного времени Александер Сатариано установил окончательный результат встречи — 2:0.

По ходу матча предупреждение в составе сборной Азербайджана получил Эльвин Бадалов. У гостей жёлтую карточку заработал Кейон Эвурум.

Для команды Айхана Аббасова этот матч стал первым во время текущего учебно-тренировочного сбора.

23:56

Сборная Азербайджана по футболу пропустила второй гол в контрольном матче против Мальты.

На 86-й минуте встречи Александер Сатариано отправил мяч в ворота нашей команды, увеличив преимущество мальтийцев до двух мячей — 2:0.

Первый гол в матче был забит на 65-й минуте, когда отличился Джозеф Мбонг.

Таким образом, незадолго до окончания встречи подопечные Айхана Аббасова уступают сопернику со счётом 0:2.

23:45

Сборная Азербайджана по футболу уступает Мальте в товарищеском матче, проходящем в венгерском Сомбатхее.

Счёт во встрече был открыт во втором тайме. На 65-й минуте Джозеф Мбонг воспользовался своим шансом и вывел мальтийскую команду вперёд — 1:0.

23:18

Сборная Азербайджана по футболу не сумела открыть счёт в первом тайме контрольного матча против Мальты.

Встреча проходит в венгерском Сомбатхее в рамках учебно-тренировочного сбора национальной команды.

В первой половине игры азербайджанские футболисты несколько раз опасно атаковали ворота соперника. Возможности отличиться имели Махир Эмрели, Нариман Ахундзаде и Алекпер Байрамов, однако реализовать моменты не удалось.

Проблемой для команды стала и ранняя вынужденная замена: Алиев получил травму уже на 9-й минуте, вместо него на поле вышел Ахундзаде.

Первый тайм завершился со счётом 0:0.

22:30

Сборная Азербайджана по футболу проводит первый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора, проходящего в Австрии.

Подопечные Айхана Аббасова встречаются со сборной Мальты.

Матч проходит на стадионе «Халадаш» в венгерском городе Сомбатхей. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с венгерским судьёй Михаем Капрали.

Состав сборной Азербайджана: Эмиль Балаев, Бадави Гусейнов (к), Эльвин Бадалов, Антон Кривоцюк, Гисмат Алыев, Эльвин Джафаргулиев, Эмиль Сафаров, Алексей Исаев, Торал Байрамов, Хаял Алиев, Махир Эмрели.

Состав сборной Мальты: Рашед Аль-Туми, Энрико Пепе, Курт Шоу, Алехандро Гарсия, Хуан Корбалан, Мэттью Гийомье (к), Александер Сатариано, Тедди Теума, Ильяс Шуареф, Кейон Эвурум, Трезеге Заммит.