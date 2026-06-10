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ЧМ-2026: перспективы и вызовы нового формата

First News Media09:23 - Сегодня
ЧМ-2026: перспективы и вызовы нового формата

До старта Чемпионата мира по футболу 2026 года остаются считанные дни: 11 июня на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико состоится матч открытия между сборными Мексики и Южной Африки.

Данный турнир уже вошел в историю до своего начала, став первым мундиалем, который примут сразу три страны — США, Канада и Мексика. Впрочем, главным предметом дискуссий в спортивном сообществе остается радикальное изменение регламента: впервые в финальной стадии примут участие 48 команд вместо привычных 32, а общее число матчей вырастет до 104.

Увеличение количества участников открыло дорогу на мировой кубок сборным, которые ранее редко попадали в финальную часть. В частности, на текущем турнире дебютируют такие команды, как Кюрасао и Иордания, что существенно расширяет географию футбола. С другой стороны, эксперты выражают обоснованные опасения касательно возможного падения уровня конкуренции на групповом этапе и чрезмерной физической нагрузки на игроков, которым теперь придется проводить больше матчей за более короткий временной отрезов. В кулуарах Международной федерации футбола (ФИФА) также обсуждаются слухи о сложных логистических схемах перелетов для топ-сборных, поскольку матчи разбросаны по разным климатическим зонам континента.

Параллельно со спортивными вызовами на первый план выходит экономическая и инфраструктурная составляющая. Проведение турнира в 16 городах трех государств потребовало беспрецедентной координации муниципальных служб и правоохранительных органов. Особое внимание уделяется вопросам безопасности в мегаполисах США и Канады, где ожидается колоссальный приток иностранных болельщиков. Организационные комитеты заявляют о полной готовности объектов, однако аналитики указывают на риски транспортных коллапсов и перегрузки туристической инфраструктуры в городах проведения матчей первой недели.

В сложившейся ситуации стартующий мундиаль станет важнейшим экспериментом для всей индустрии мирового спорта. Результаты реформы ФИФА определят вектор развития международных первенств на ближайшие десятилетия. Очевидно, что успех проведения турнира такого масштаба будет зависеть не только от готовности стадионов, но и от способности организаторов минимизировать логистические риски в условиях беспрецедентного административного давления.

Рамиз Ганбаров

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