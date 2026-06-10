Отборочный этап: сборная Азербайджана по футзалу узнала свою корзину для жеребьевки

19 июня состоится жеребьевка общего отборочного этапа чемпионата мира по футзалу 2028 года в европейской зоне.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации футзала Азербайджана, 36 команд разделены на три корзины, по 12 сборных в каждой. После жеребьевки в каждой группе будет по три команды, которые сыграют друг с другом по принципу «дома – на выезде». Сборная Азербайджана расположилась во второй корзине. На этом этапе в числе соперников команды не будет сборных Венгрии, Беларуси, Грузии, Бельгии, Словакии, Финляндии, Сербии, Румынии, Боснии и Герцеговины, Молдовы и Германии.

Прямые путевки в элитный раунд получат 12 победителей групп и 4 «вторые» команды с лучшими показателями. Остальные 8 обладателей вторых мест примут участие в плей-офф и 4 победившие сборные пройдут дальше.

По решению Исполнительного комитета УЕФА, посеянная в первой корзине Армения не может стать соперником Азербайджана. В то же время продолжают действовать штрафные санкции в отношении сборной России.

1-я корзина

Португалия, Испания, Казахстан, Украина, Франция, Хорватия, Италия, Армения, Словения, Чехия, Польша, Нидерланды

2-я корзина

Венгрия, Беларусь, Грузия, Бельгия, Словакия, Финляндия, Сербия, Румыния, Босния и Герцеговина, Молдова, Германия, Азербайджан

3-я корзина

Латвия, Швеция, Северная Македония, Косово, Андорра, Монтенегро, Норвегия, Литва, Дания, Албания, Эстония, Северная Ирландия.

Основной этап

Даты групповых матчей

12–21 октября 2026

2–11 ноября 2026

6–9 декабря 2026

22 февраля – 3 марта 2027

Жеребьевка раунда плей-офф: 3 марта 2027

Даты проведения игр плей-офф: 12–21 апреля 2027

Элитный раунд

Жеребьевка элитного раунда: 20 мая 2027

Календарь групповых матчей

6–15 сентября 2027

11–20 октября 2027

13–22 декабря 2027

Жеребьевка игр плей-офф элитного раунда: 20 января 2028

Отметим, что жеребьевка общего отборочного этапа чемпионата мира по футзалу 2028 года в европейской зоне начнется в 15:00 по бакинскому времени.