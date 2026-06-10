Лавров: Армения активно наращивает сотрудничество с НАТО

Армения на системной основе наращивает взаимодействие с НАТО.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Не участвуя в ОДКБ, оставаясь формально членом более уже двух лет, по-моему, не приезжают армянские коллеги на мероприятия. Одновременно активно наращивают сотрудничество со странами — членами НАТО, идут военные учения, закупается продукция военного назначения, [идет] обмен делегациями по военной линии и с НАТО, и с Евросоюзом, который тоже сейчас превращается в милитаризованную структуру", — сказал Лавров.

Источник: ТАСС