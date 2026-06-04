Стубб призвал расширить ЕС и допустить вступление Канады

Президент Финляндии Александер Стубб заявил о необходимости рассмотреть возможность расширения Европейского союза с нынешних 27 до 40 государств, включая как европейские, так и неевропейские страны, в том числе Канаду.

«В данный момент нам нужно мыслить масштабно и с учетом географии. Нам необходимо расширить или, по крайней мере, создать механизмы членства, которые были бы достаточно гибкими, чтобы охватить в общей сложности 40 европейских государств или даже неевропейских», — сказал он, выступая на энергетической конференции в Финляндии. Слова президента приводит телеканал CNBC.

По его словам, «окно возможностей» для расширения союза является ограниченным, поскольку после завершения конфликта на Украине и возможных политических изменений в США интерес к теме может снизиться. В числе потенциальных кандидатов он назвал Великобританию, Норвегию, Исландию и страны Западных Балкан, а также Украину, Молдавию, Грузию и Турцию.

Отдельно Стубб допустил возможность включения Канады в состав ЕС, отметив, что страна могла бы стать «28-м государством Евросоюза» вместо гипотетического сближения с США. По его словам, подобные идеи отражают необходимость усиления глобального влияния ЕС.

При этом, как добавил президент Финляндии, пока неясно, кто будет заниматься реализацией столь масштабной повестки.

Идея возможного сближения Канады с ЕС ранее обсуждалась в экспертной среде на фоне заявлений о политике США в отношении соседних стран, однако официальный Оттава не рассматривает вопрос вступления в Европейский союз.