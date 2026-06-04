Азербайджан может войти в число 35 стран с дефицитом воды - ВИДЕО

«По расчетам международных организаций, к 2050 году наша страна войдет в число 35 государств, страдающих от дефицита воды.

Это в некоторой степени доказывает неизбежность ресурсоориентированного подхода в трансформации аграрного сектора. Государственная программа ставит целью увеличение площади земель с современными системами орошения со 130 тысяч до 300 тысяч гектаров».

Как сообщает 1news.az , об этом на пресс-конференции в Министерстве сельского хозяйства заявил заместитель министра Заур Алиев.

З. Алиев отметил, что подобный подход и принимаемые меры закладывают фундаментальную основу для роста производительности:

«Наряду с внедрением современных методов и обновлением ирригационной сети, одним из ключевых направлений Госпрограммы является консолидация земель, которая применяется в Азербайджане впервые. В нашей стране земельные угодья фрагментированы, а средний размер участка, приходящийся на одного фермера, невелик. Консолидация земель предполагает объединение разрозненных участков до определенных объемов, чтобы собственники владели единым земельным наделом, а не несколькими разрозненными долями. Параллельно этот процесс охватывает обновление внутрихозяйственной ирригационной сети на данных территориях.

На начальном этапе программа охватит территорию площадью 20 тысяч гектаров в двух районах. Реализация данных мер в период до 2030 года будет осуществляться с привлечением международных организаций и на основе передового мирового опыта».