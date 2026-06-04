DW: Германия впервые не получила место непостоянного члена Совбеза ООН, МИД ФРГ обвинил Россию
Германия не была избрана непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2027–2028 годы, сообщает Deutsche Welle.
По итогам голосования на Генассамблее ООН 3 июня места непостоянных членов от западноевропейской группы заняли Португалия (134 голоса из 190) и Австрия (131 голоса). Германия получила 104 голоса.
Совет безопасности ООН состоит из 15 стран: пять постоянных членов — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция — обладают правом вето, а десять непостоянных избираются на двухлетний срок. В конце 2026 года истекают полномочия Греции, Дании, Пакистана, Панамы и Сомали.
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что поддержка Украины и Израиля могла повлиять на исход голосования. По его словам, Россия не заинтересована в присутствии Германии в Совбезе и якобы вела кампанию против ее кандидатуры.
Последний раз Германия была непостоянным членом Совбеза ООН в 2019–2020 годах. По данным Politico, ФРГ ранее регулярно получала это место примерно раз в восемь лет, однако теперь впервые не смогла пройти голосование.