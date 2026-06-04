Небезопасные продукты ежегодно уносят 1,5 млн жизней: ВОЗ назвала наиболее уязвимую группу

Дети младше пяти лет почти в три раза чаще страдают от болезней, связанных с небезопасными продуктами питания, чем дети старшего возраста и взрослые.

Таковы новые данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованные в преддверии Всемирного дня безопасности пищевых продуктов, который отмечается 7 июня, сообщает 1news.az со ссылкой на Службу новостей ООН.

Отмечается, что хотя дети младше пяти лет составляют лишь 9 процентов населения мира, на них приходится почти треть всех случаев болезней пищевого происхождения. Особенно опасны диарейные заболевания, которые могут приводить к летальному исходу. Кроме того, воздействие содержащихся в пище химических веществ, таких как метилртуть и свинец, может нарушать развитие мозга и вызывать пожизненные неврологические и когнитивные нарушения.

По оценкам ВОЗ, ежегодно небезопасные продукты питания становятся причиной около 866 миллионов случаев заболеваний и 1,5 миллиона смертей. Многие из них можно было бы предотвратить благодаря улучшению доступа к чистой воде, санитарии и гигиене, соблюдению стандартов безопасности пищевых продуктов, включая пастеризацию, а также обеспечению медицинской помощи наиболее уязвимым группам населения.

Подчеркивается, что большинство заболеваний связано с биологическими факторами — бактериями, вирусами и паразитами, которые в 2021 году стали причиной примерно 860 миллионов случаев болезней. Однако наибольшая доля смертей приходится на химические загрязнители.